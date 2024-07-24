اكتشاف علاج ثوري يحمله الإنسان في دمه للتخلص من آلام الظهر

كشفت دراسة أجرتها جامعة "كونمينغ" الطبية في الصين، أنّ حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية "PRP" يمكن أن تكون أكثر فاعلية في علاج آلام الظهر من العلاجات التقليدية الشائعة.
وتعرف "PRP" بأنها: خليط من خلايا الدم "تسمى الصفائح الدموية" والبلازما، العنصر السائل في الدم؛ وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتحتوي الصفائح الدموية، التي تساعد الدم على التجلط، على بروتينات تسمّى "عوامل النمو" تساعد في عملية الشفاء. وفي مجال علاج آلام الظهر يبدو أن هذه البروتينات تحفز نموّ خلايا وأنسجة صحية جديدة.
وقال فريق البحث: إن العملية تتضمّن تدوير عينة صغيرة من دم المريض في جهاز طرد مركزي لإنتاج سائل يصل تركيزه إلى 8 أضعاف تركيز الصفائح الدموية في الدم الطبيعي؛ ما يعزّز محتوى عامل النمو، ثم حقنه في المريض.
ويُعتقد أن البروتينات العلاجية الموجودة في الحقنة تساعد على إصلاح الأنسجة التالفة "مصدر الألم"، خلال الأسابيع والأشهر التالية لعملية الحقن.
وفي الدراسة الحديثة: جمع الفريق البيانات من أربع دراسات، ضمت أكثر من 150 مريضًا يعانون من آلام أسفل الظهر.
وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة "أبحاث الألم"، أن "55%" من المرضى أفادوا بأن الألم اختفى إلى حدّ كبير بعد أربعة أسابيع من العلاج.
وبعد ستّة أشهر من العلاج، قال "80%" من المرضى الذين عولجوا بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية: إن الألم اختفى تمامًا، مقارنة بـ"77%" من مجموعة العلاج بالترددات الراديوية، و"42%" من مرضى عقار lidocaine الشائع، وأقلّ من "1%" من مجموعة حقن الستيرويد.
ويعتقد الباحثون أن العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية "PRP" يسرّع عملية إصلاح الأنسجة على المدى الطويل، ويزيد من كمية الكولاجين، وهي مادة ليفية تعزز قوة الأنسجة.
يذكر أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات المستقلة قبل تقديم "PRP" لعلاج آلام المفاصل وآلام الظهر.