اكتشاف علاج ثوري يحمله الإنسان في دمه للتخلص من آلام الظهر

وبعد ستّة أشهر من العلاج، قال "80%" من المرضى الذين عولجوا بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية: إن الألم اختفى تمامًا، مقارنة بـ"77%" من مجموعة العلاج بالترددات الراديوية، و"42%" من مرضى عقار lidocaine الشائع، وأقلّ من "1%" من مجموعة حقن الستيرويد.