خبيرة تغذية: المكسرات واللحوم والبقوليات تساعد على النوم الجيد

وقالت الطبيبة الروسية أولغا أوساتوفا،، إن "التريبتوفان"، هو حمض أميني يحصل عليه الجسم من المواد الغذائية فقط، وفي داخل الجسم يستخدم في إنتاج "السيروتونين" المسؤول في النهار عن البهجة والسرور، و"الميلاتونين" في الليل يضمن نومًا جيدًا لفترة طويلة.