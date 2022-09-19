خبيرة تغذية: المكسرات واللحوم والبقوليات تساعد على النوم الجيد

ترى خبيرة تغذية، أن المكسرات واللحوم والبقوليات والمأكولات البحرية المحتوية على "التربتوفان" تساعد الإنسان على نوم جيد.
وقالت الطبيبة الروسية أولغا أوساتوفا،، إن "التريبتوفان"، هو حمض أميني يحصل عليه الجسم من المواد الغذائية فقط، وفي داخل الجسم يستخدم في إنتاج "السيروتونين" المسؤول في النهار عن البهجة والسرور، و"الميلاتونين" في الليل يضمن نومًا جيدًا لفترة طويلة.
وأضافت: "المواد المحتوية على نسبة جيدة من التربتوفان هي: السمسم والفستق والكاجو واللوز والبندق. هذه المكسرات تحتوي على أعلى نسبة من هذا الحمض الأميني".
وأوضحت وفق "روسيا اليوم" أنه مثلاً للحصول على كمية الميلاتونين التي تضمن نومًا جيدًا، يكفي تناول 28 غرامًا من الفستق أو اللوز.
ولفتت إلى أن لحم الأرانب والديك الرومي وسمك السلمون والماكريل والروبيان والمأكولات البحرية الأخرى يمكن أن تحل أيضًا محل الحبوب المنومة.
كما نصحت الطبيبة، الأشخاص الذين يرغبون في تحسين نومهم، بتناول اللبن أو أي منتج ألبان مخمر يحتوي على العصيات اللبنية الحية.
ونصحت بتناول جميع هذه الأطعمة والمنتجات على الأقل قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، لكي يمتصها الجسم.