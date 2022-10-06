المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية: تناول الشوكولاتة يوميًّا يحمي الدماغ من التدهور الذهني

أكد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن دراسة جديدة أثبتت أن تناول الشوكولاتة يوميًا يحمي الدماغ من التدهور الذهني.
وقال المركز: كشفت دراسة حديثة نسبة وقاية المواد الموجودة في الشوكولاتة للخلايا العصبية عند كبار السن، حيث فحصت الدراسات التي شملت أكثر من مائتي ألف شخص شاركوا في 19 تجربة سريرية مختلفة الوظائف المعرفية باستخدام مجموعة من الاختبارات النفسية العصبية للإدراك الذهني، الذاكرة البصرية المكانية، الذاكرة الدلالية أو العرضية، والذاكرة العاملة.
تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من 23 إلى 98 عامًا، وكان متوسط تناولهم للشوكولاتة من 8 إلى 10 جرامات في اليوم.
وبينت النتائج أنَّ أقصى تأثير إيجابي في الأداء المعرفي كان عند تناول 10 جرام يوميًا من الشوكولاتة، واستمرت الدراسات من عدة أشهر إلى سنوات، وتمت مقارنة النتائج مع أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة أبدًا أو بشكل نادر.
وأظهرت هذه الدراسات أن جميع درجات الاختبارات المعرفية كانت أعلى بشكل ملحوظ لدى أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولم تتأثر هذه العلاقة عند تعديل نمط الحياة والعوامل الغذائية الأخرى، وكان انخفاض خطر التدهور المعرفي ذو دلالة إحصائية بالنسبة لمستويات الشوكولاتة المقابلة لمتوسط تناول أسبوعي لحوالي ثلاث قطع من لوح الشوكولاتة، أو وجبة خفيفة من الشوكولاتة، أو ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.