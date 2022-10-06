المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية: تناول الشوكولاتة يوميًّا يحمي الدماغ من التدهور الذهني

وأظهرت هذه الدراسات أن جميع درجات الاختبارات المعرفية كانت أعلى بشكل ملحوظ لدى أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولم تتأثر هذه العلاقة عند تعديل نمط الحياة والعوامل الغذائية الأخرى، وكان انخفاض خطر التدهور المعرفي ذو دلالة إحصائية بالنسبة لمستويات الشوكولاتة المقابلة لمتوسط تناول أسبوعي لحوالي ثلاث قطع من لوح الشوكولاتة، أو وجبة خفيفة من الشوكولاتة، أو ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.