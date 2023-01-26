ظهرت عليها أعراض القسط الهندي.. "النمر" يجيب سائلة: أوقفيه فورًا

وأوضح "النمر" إجابته في رده على سائلةٍ عبر حسابه على "تويتر" تقول: "السلام عليكم دكتور خالد، أستخدم القسط الهندي منذ أسبوع، وظهرت معي أعراض مثل الصداع والخفقان، وكأن صوت هواء بالرأس وثقل بالصدر، هل طبيعي وأستمر أم أوقفه؟ فالوالده -الله يحفظها الله- تقول: معناته استجاب العارض، كملي عليه"؛ حيث قال: "أوقفيه فورًا، وراجعي أقرب طبيب لفحصك وتقييم حالتك".