استشاري: الاحتكاك وخشونة الركب تبدأ من سن الـ40.. والمفاصلُ الصناعية حلٌّ نهائي

وتابع: "المرحلةُ الثانية اللجوءُ إلى إبر المفاصل؛ وهي ثلاثة أنواع: الزيتية، والبروتوكوزون، والبلازما. والإبر تم عمل دراسات عليها كثيرة حتى في الجامعة الأمريكية لجراحة المفاصل، إشارة إلى أن الإبر نفسها نفس الحبوب والمراهم؛ فهي تقريبًا نفس التأثير؛ فتأثيرها وقتيّ ولحظي لفترة مؤقّتة، ولكن كحلّ نهائي في المرحلة المتقدِّمة من الاحتكاك أو خشونة المفاصل هو المفاصل الصناعية؛ وهو حل جذري، ونجاح هذه العملية عالٍ جدًّا، وهو من أنجح العمليات في تاريخ الجراحة، وليس في العظام، وأكثر من 90% من الألم يختفي بإذن الله بعد العملية بفترة قصيرة".