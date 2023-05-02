استشاري: الاحتكاك وخشونة الركب تبدأ من سن الـ40.. والمفاصلُ الصناعية حلٌّ نهائي

قال استشاري جراحة العظام والمفاصل، الدكتور أحمد بن عنيزان الشمري: إن الاحتكاك وخشونة الركب تبدأ من سن الـ40، لافتًا إلى أن الحمامات الأرضية ولعب البلوت من العوامل المساعدة في خشونتها.
وأكّد "الشمري" أن عملية استبدال مفاصل الركبة تعتبر من أنجح العمليات في تاريخ الجراحة؛ حيث إن 90% من الألم يختفي بعد تغيير الركبة بيوم واحد.
وقال "الشمري" خلال حديثه لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" السعودية: "عادةً في بدايات الخشونة العادية نلجأ إلى مسكنات الألم ومضادات الالتهابات بجميع أنواعها؛ إما عن طريق الحبوب أو المراهم أو اللزقات الطبية، إضافةً إلى العلاج الطبيعي، وتخفيف الوزن، والامتناع عن الممارسات اليومية الخاطئة مثل الثني العالي للركبة، أو الدرج، أو الحمام العربي، وأي ثني عال مع الوزن العالي؛ فالوزن هو أهم عامل حتى لا يتفاقم الاحتكاك".
وتابع: "المرحلةُ الثانية اللجوءُ إلى إبر المفاصل؛ وهي ثلاثة أنواع: الزيتية، والبروتوكوزون، والبلازما. والإبر تم عمل دراسات عليها كثيرة حتى في الجامعة الأمريكية لجراحة المفاصل، إشارة إلى أن الإبر نفسها نفس الحبوب والمراهم؛ فهي تقريبًا نفس التأثير؛ فتأثيرها وقتيّ ولحظي لفترة مؤقّتة، ولكن كحلّ نهائي في المرحلة المتقدِّمة من الاحتكاك أو خشونة المفاصل هو المفاصل الصناعية؛ وهو حل جذري، ونجاح هذه العملية عالٍ جدًّا، وهو من أنجح العمليات في تاريخ الجراحة، وليس في العظام، وأكثر من 90% من الألم يختفي بإذن الله بعد العملية بفترة قصيرة".
وأضاف: "عادةً الاحتكاك أو الخشونة تكون إما مرضًا بحدّ ذاته بحيث يكون نتيجة عوامل بيئية - جينية مسبّبة للألم، أو يكون الاحتكاك أو الخشونة بسبب حادث أو إصابة للركبة، والخشونة الابتدائية عادة تبدأ نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينات بدرجات متفاوتة، تبدأ بالدرجة الأولى، ثم الثانية، والدرجة المتقدّمة تكون بأعمار الخمسينات والستينات، ويعتمد على عوامل عدة؛ منها الوزن الزائد، والممارسات اليومية الاعتيادية الخاطئة، والرياضة الشديدة الخاطئة على الركبة، أو الأسباب الثانوية مثل الحوادث وتأتي بأعمار أقل".
وعن "جلسة التربّع" أجاب الدكتور أحمد الشمري: "الثني العالي مع الوزن العالي بكل تأكيد هو من الأسباب المصاحبة للألم، ولها تأثير على الغضاريف الهلالية، والغضاريف اللحمية؛ فعندما تكون الممارسات اليومية الاعتيادية خاطئةً مثل الثني العالي، والدرج، والحمام العربي، أعزّكم الله، فهي تزيد من احتمالية الخشونة، أو أنها تزيد الخشونة نفسها من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية المتقدمة بالممارسات اليومية الخاطئة".