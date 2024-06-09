جهّز حقيبة الإسعافات الأولية.. نصائح من "ولادة الدمام" لسلامتك خلال أداء المناسك

نصح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ضيوف الرحمن، باتباع عددٍ من الإرشادات الصحية، وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية؛ لضمان السلامة خلال تأدية المناسك.
وحثّت الحجاج؛ في حال الإصابة بجروحٍ بسيطة، بوضع ضمادات معقمة أو قطعة قماش نظيفة على منطقة الجرح والضغط عليه، وتغيير الضمادة واللاصق يومياً، وغسل اليدين لتجنُّب العدوى.
أما في حال الإصابة بجرحٍ عميقٍ أو نزيفٍ، فنصحت الحاج بعد القيام بمفرده بإزالة الجسم المغروس في مكان الإصابة ومحاولة تنظيفه، أن يُنقل المصاب فوراً إلى المستشفى، وفي حال البتر -لا قدر الله- وضع الجزء المبتور في كيسٍ نظيفٍ داخل وعاءٍ من الثلج، ووضع ضمادة أو قطعة قماش نظيفة على المكان والضغط بقوة.