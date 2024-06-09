جهّز حقيبة الإسعافات الأولية.. نصائح من "ولادة الدمام" لسلامتك خلال أداء المناسك

أما في حال الإصابة بجرحٍ عميقٍ أو نزيفٍ، فنصحت الحاج بعد القيام بمفرده بإزالة الجسم المغروس في مكان الإصابة ومحاولة تنظيفه، أن يُنقل المصاب فوراً إلى المستشفى، وفي حال البتر -لا قدر الله- وضع الجزء المبتور في كيسٍ نظيفٍ داخل وعاءٍ من الثلج، ووضع ضمادة أو قطعة قماش نظيفة على المكان والضغط بقوة.