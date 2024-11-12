تناول كمية صغيرة كل يوم.. هذا النوع من المكسرات يحافظ على صحة العين ويحمي الشبكية

لطالما كان يُنظر إلى الجزر على أنه غذاء خارق لتعزيز البصر، لكن علماء من جامعة تافتس في ماساتشوستس وجدوا أن تناول نوع معين من المكسرات يوميًّا يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على صحة العين.