من الفاكهة والخضراوات إلى الحلويات.. خبراء تغذية: 5 أطعمة مجمّدة تساعد على إنقاص الوزن بمتعة وسهولة

من الخضراوات الطازجة إلى الحلويات الشهية، يرصد تقرير صحي أبرز خمسة أطعمة مجمّدة تساهم في إنقاص الوزن، مؤكدًا أن هذه الأطعمة تتميز بغناها بالعناصر الغذائية وانخفاض سعراتها الحرارية، مع سهولة تحضيرها وقدرتها على كبح الجوع.
ووفقًا لتقرير نشر اليوم الأحد على موقع "فيري ويل هيلث"، يرى خبراء التغذية أن إدخال الأطعمة المجمّدة إلى النظام الغذائي قد يُحدث نقلة نوعية في رحلة فقدان الوزن المستدام، شرط تجنب الأصناف الغنية بالصوديوم أو السكريات.
الفواكه والخضراوات المجمّدة
تتصدر القائمة بفضل احتفاظها بنفس العناصر الغذائية – أو أكثر أحيانًا – من الطازجة، نتيجة تجميدها السريع بعد الحصاد في بيئة غنية بالنيتروجين، مما يحافظ على الفيتامينات. وهي منخفضة السعرات الحرارية، مفرومة مسبقًا، سهلة التحضير، مثالية للعصائر أو الطهي السريع. الدراسات أثبتت أن مذاقها لذيذ تمامًا عند الطهي، مما يدحض الخرافات القديمة.
الوجبات الجاهزة
الوجبات المُتحكَّم في حصصها تُعد خيارًا مناسبًا لأصحاب الجداول المزدحمة، إذ تُسهم في خفض الدهون أكثر من الأنظمة التقليدية، بفضل تحديد السعرات الحرارية مسبقًا. لكن الخبراء ينصحون باختيار الأصناف منخفضة الصوديوم لتجنب الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم.
اللحوم الخالية من الدهون
اللحوم البيضاء أو الأسماك المجمّدة منزوع الجلد توفر بروتينًا يُعزز الإحساس بالشبع ويُنشط الأيض حتى في حالة الراحة. كما يحافظ التجميد السريع على قيمتها الغذائية، ما يجعلها بديلًا صحيًا للحوم الدهنية مثل البقر أو النقانق.
البدائل النباتية للحوم
تُشكل البرجر النباتي وغيره من البدائل المجمّدة خيارات غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، إذ تُحاكي شعور الشبع الذي توفره اللحوم. غير أن الخبراء يوصون بقراءة الملصقات لتجنب السكريات والكربوهيدرات المخفية.
الحلويات منخفضة السعرات
تقدم خيارات مجمّدة مثل ألواح المانجو، الزبادي اليوناني، الشوكولاتة النباتية، أو شطائر الآيس كريم العضوي، متعة بلا ذنب، حيث تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية و11 غرامًا من السكر. هذه المنتجات غالبًا تعتمد على الفاكهة أو منتجات الألبان قليلة الدسم، وتُشبع الرغبة في الحلويات دون إفراط.
ويؤكد الخبراء أن "من ينجحون في إنقاص الوزن هم من يستبدلون عاداتهم الغذائية غير الصحية بعادات صحية". ومع سهولة استخدام الأطعمة المجمّدة وتنوع خياراتها، يصبح الوصول إلى الوزن المثالي أكثر متعة وسهولة.