من الفاكهة والخضراوات إلى الحلويات.. خبراء تغذية: 5 أطعمة مجمّدة تساعد على إنقاص الوزن بمتعة وسهولة

الفواكه والخضراوات المجمّدة

تتصدر القائمة بفضل احتفاظها بنفس العناصر الغذائية – أو أكثر أحيانًا – من الطازجة، نتيجة تجميدها السريع بعد الحصاد في بيئة غنية بالنيتروجين، مما يحافظ على الفيتامينات. وهي منخفضة السعرات الحرارية، مفرومة مسبقًا، سهلة التحضير، مثالية للعصائر أو الطهي السريع. الدراسات أثبتت أن مذاقها لذيذ تمامًا عند الطهي، مما يدحض الخرافات القديمة.