دراسة.. النساء أقل استعدادًا للإقدام على المخاطر وأكثر إحساسًا بألم الخسارة من الرجال

وأضاف أنه "عند التفكير في الاختيارات التي تنطوي على مخاطر، يميل الناس إلى تقييم احتمالات الخسارة المقترنة بهذه الاختيارات، وأعتقد أن النساء أقل استعدادًا للقيام بمخاطر من الرجال لأنهن يركزن على احتمالات الفقدان، والآلام التي قد تنطوي على هذه الخسائر المحتملة".