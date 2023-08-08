يمكن أن تصبح بديلًا للأدوية في بعض الحالات.. طبيبة تكشف 3 أشياء تضبط مستوى ضغط الدم

ويشير موقع "Day صحة" الطبي، إلى أن ممارسة نشاط بدني معتدل، واتباع نظام غذائي صحيح، والنوم جيدًا؛ كلها مجتمعة لها تأثير الأدوية المستخدمة لتعديل مستوى ضغط الدم ويمكن في بعض الحالات أن تصبح بديلًا لها، بعد استشارة الطبيب.