يمكن أن تصبح بديلًا للأدوية في بعض الحالات.. طبيبة تكشف 3 أشياء تضبط مستوى ضغط الدم

وفقًا للدكتورة جويس أوينج شياو، أخصائية أمراض القلب في كلية الطب بجامعة ييل، قد تؤدي التغييرات في نمط الحياة إلى تطبيع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويشير موقع "Day صحة" الطبي، إلى أن ممارسة نشاط بدني معتدل، واتباع نظام غذائي صحيح، والنوم جيدًا؛ كلها مجتمعة لها تأثير الأدوية المستخدمة لتعديل مستوى ضغط الدم ويمكن في بعض الحالات أن تصبح بديلًا لها، بعد استشارة الطبيب.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الدكتورة "شياو"، إلى أنه مثلًا يكفي المشي 150 دقيقة أو الرقص أو أي نشاط بدني معتدل في الأسبوع لرفع معدل ضربات القلب، كما يجب تقليل تناول الملح أو إضافة نسبة أكبر من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من البوتاسيوم.
وتوصي الطبيبة بالنوم جيدًا، والحد من عوامل الإجهاد، وهي طرق فعالة للوقاية من أمراض القلب. وستساعد هذه الإجراءات على الأقل في منع تطور أمراض القلب وتقليل عواقبها السلبية.
ويحذّر "Day صحة" من التوقف عن أي أدوية للضغط دون مراجعة الطبيب.