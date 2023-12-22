دراسة طبية: التدخين يقلّص حجم الدماغ ويزيد خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

وأظهرت البيانات أن التدخين اليومي يؤدي إلى انخفاض حجم الدماغ بمرور الوقت، وكلما زاد عدد سنوات التدخين زادت نسبة تقلص حجم الدماغ، إضافة إلى التقدم الطبيعي في السن الذي يتسبّب في انخفاض حجم الدماغ، كما يزيد من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.