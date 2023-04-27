أقذر من الحمامات العامة.. الهواتف المحمولة تفتك بالبشرة

وأضافت أن "الحفاظ على نظافة الهواتف أمر بغاية الأهمية، فهذه الأجهزة مغطاة بالبكتيريا، حيث أوضحت بعض الدراسات أن هواتفنا فيها بكتيريا أكثر بكثير من الحمامات العامة".