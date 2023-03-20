"قنبلة نووية"..عوامل الإصابة بـ"سرطان الدم" وأعراضه تبرزها "صحة الرياض"

أوضحت "صحة الرياض"، أن أعراض سرطان الدم تختلف من مريض لآخر لكن قد تحدث واحدة أو أكثر منها، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الليلي والالتهابات المتكررة وفقدان الوزن والصداع.
وأضافت، في إنفوجرافيك معلوماتي لها، أن هناك أعراضًا أخرى تتمثل في ألم المفاصل والنزيف الدموي وكدمات الجلد، وتضخم الغدد الليمفاوية والإعياء العام.
ولفتت "صحة الرياض" إلى أن عوامل خطورة الإصابة بسرطان الدم تكمن في التعرض لإشعاع عالي الطاقة من قنبلة ذرية أو مصنع للطاقة النووية، أو التعرض لكيميائيات مثل البنزين والفورمالدهايد، واعتلالات الدم والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
وتابعت: كما تشمل عوامل خطورة الإصابة في "الاختلالات الوراثية متلازمة داون، والعامل الوراثي بالعائلة، والتعرض لبعض الفيروسات التي قد تسبب أورامًا كالتهاب الكبد الوبائي (ب)، وفيروس الكبد".