"بشرى سارة لمرضى الضمور البقعي".. أمل جديد للمعرّضين لخطر فقدان البصر

والمشكلة في العلاج الحالي أن تأثيره سرعان ما يتلاشى، مما يجعل الأوعية الدموية تتسرّب من جديد، وتعود المشكلة مجدداً، وهو ما يعني أن المرضى يحتاجون إلى هذه الحقن على مدار سنوات.