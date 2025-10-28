تحذير للنساء.. 5 علامات تشير إلى أن القهوة قد تضرّكِ!

القهوة، وخاصةً تلك الغنية بالكافيين، يمكن أن تزيد من إنتاج الأحماض، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الهضم مثل حرقة المعدة. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، حاول تجنب القهوة أو اختيار نوع منزوع الكافيين.