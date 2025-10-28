تحذير للنساء.. 5 علامات تشير إلى أن القهوة قد تضرّكِ!

حذر خبراء التغذية من أن الإفراط في تناول الكافيين، رغم فوائده عند تناوله بكمية معتدلة، يمكن أن يضر بصحة الإنسان، خاصة النساء.
وكشف تقرير جديد نشره موقع "تايمز ناو"، عن خمس علامات تشير إلى أن من المستحسن التوقف عن شرب القهوة، وهي:
يمكن أن يزيد الكافيين من إنتاج هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة القلق. إذا لاحظت هذا الشعور، استبدل القهوة بشاي الأعشاب أو كوب ماء مع الليمون.
شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يضعف جودة نومك. إذا واجهت صعوبة في النوم أو الاستيقاظ في الليل، قد يكون من الأفضل تجنب القهوة.
القهوة، وخاصةً تلك الغنية بالكافيين، يمكن أن تزيد من إنتاج الأحماض، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الهضم مثل حرقة المعدة. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، حاول تجنب القهوة أو اختيار نوع منزوع الكافيين.
يمكن أن يزيد الكافيين من ضغط الدم ونبضات القلب. إذا لاحظت هذه الأعراض، فمن المستحسن التوقف عن شرب القهوة واستشارة الطبيب.
يُنصح الحوامل بتناول كمية محدودة من الكافيين، أو حتى الامتناع عن شربه تمامًا، لأن الإفراط فيه قد يؤثر على نمو الجنين.
وينصح التقرير بأن تستمع إلى جسمك وتتفهم الإشارات التي يرسلها. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، قد يكون من الوقت المناسب لتقليل استهلاك الكافيين أو التوقف عنه تمامًا.