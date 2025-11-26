ببروتين من شعر الإنسان.. ابتكار بريطاني: معجون جديد يصلح مينا الأسنان التالفة!

خطوة نحو طب أسنان تجديدي

يعد المينا أقسى مادة في جسم الإنسان، لكنه لا ينمو طبيعيًا بعد التلف. إذا نجحت التجارب على البشر، قد تُصبح هذه التقنية نقلة نوعية في مجال طب الأسنان، حيث تُعالج التسوس المبكر وتُعيد بناء المينا بدلاً من مجرد إبطاء الضرر.