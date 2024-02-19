"النمر": مرضى القلب من حقهم الاستمتاع بالقهوة.. لا تمنعوهم عنها في هذه الحدود

طالب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بعدم منع القهوة عن مرضى القلب، لافتاً إلى أن لهم الحق في الاستمتاع بها ما لم يتجاوزوا 400 ملج كافيين يومياً (15 فنجان قهوة سعودية / 3 أكواب قهوة أمريكية).
وأكّد "النمر"؛ رداً على تساؤل حول سبب الإحساس بالخفقان رغم عدم تجاوز الـ 200 ملجم، أن بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين من غيرهم، وهؤلاء يُنصحون بالتقليل منها.
وكان "النمر"؛ قد أكّد في تغريدة سابقة على حسابه في "إكس"، أن القهوة لا تتعارض مع أدوية الضغط، داعياً إلى الاستمتاع بتناولها في الحدود المسموحة.