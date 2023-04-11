استطلاع: 41 % من السعوديين لا ينامون بالليل خلال شهر رمضان

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، "استطلاع رأي عام" حول العادات اليومية للناس في رمضان.
وشارك في الاستطلاع 1003 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 67.5%، والإناث 32.5%.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن هناك من يفضّلون وجبة واحدة في رمضان قبل صلاة المغرب والعشاء ونسبتهم 36%، و34% يفضلون وجبتين منفصلتين قبل المغرب وبعد التراويح.
وبخصوص توقيت النوم في شهر رمضان، أكد 41% من المواطنين أنهم لا ينامون بالليل، و25% ينامون بين الساعة الواحدة والثالثة صباحاً.
أما حول مشاهدة التلفاز والبرامج، فبيّن 53% من العينة أنهم لا يشاهدون التلفاز في رمضان.