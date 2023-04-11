استطلاع: 41 % من السعوديين لا ينامون بالليل خلال شهر رمضان

وكشفت نتائج الاستطلاع أن هناك من يفضّلون وجبة واحدة في رمضان قبل صلاة المغرب والعشاء ونسبتهم 36%، و34% يفضلون وجبتين منفصلتين قبل المغرب وبعد التراويح.