منهم الحوامل والمرضعات.. 12 فئة يجب أن يمتنعوا عن شرب القهوة نهائيًا

وتفصيلاً، جدت الكثير من الدراسات أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتقلل من مخاطر الإصابة بفشل القلب. كما أن شرب القهوة الداكنة قد يساعدك على إنقاص الوزن، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون للقهوة في الواقع آثار جانبية سلبية أكثر من الآثار الإيجابية. على سبيل المثال، قد تلاحظ أن القهوة أحيانًا تجعلك قلقًا أو متوترًا، أو ربما تجد نفسك تهرع إلى الحمام بعد كل فنجان تشربه. قد تؤثر القهوة على صحتك بطريقة غير معروفة لك تمامًا، وفقًا لسبوتنيك.