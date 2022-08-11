احذر "القاتل الصامت".. دراسة صينية: 4 فوائد عظيمة لبديل الملح

لكن فريق الباحثين تساءل عما إذا كانت النتائج نفسها ستظهر في بلدان ومجموعات سكانية أخرى؛ لذلك قام "نيل" وزملاؤه بالتدقيق في نتائج 21 دراسة منشورة سابقًا شملت ما يقرب من 30 ألف شخص.

وأجريت تلك الدراسات في أوروبا ومنطقة غرب المحيط الهادئ والأمريكتين وجنوب شرق آسيا؛ حسب ما ذكرته وكالة "يو بي آي" للأنباء.