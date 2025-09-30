سحب مسحوق قرفة ملوث بمادة خطيرة من الأسواق الأمريكية

ورغم عدم تسجيل أي حالات تسمم مؤكدة حتى الآن، حذرت إدارة الغذاء والدواء من أن التعرض حتى لكميات صغيرة من الرصاص قد يسبب أعراضًا حادة مثل آلام البطن والغثيان والقيء والإرهاق، فيما يؤدي التعرض المزمن إلى أضرار خطيرة تشمل اضطرابات النمو لدى الأطفال ومشكلات عصبية طويلة الأمد، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى عند البالغين.