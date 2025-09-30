سحب مسحوق قرفة ملوث بمادة خطيرة من الأسواق الأمريكية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب عاجل لمسحوق قرفة من علامة "وايز وايف" التجارية، بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية احتواءه على مستويات خطيرة من معدن الرصاص، بما يتجاوز الحدود المسموح بها.
وقالت شركة SLR Food Distribution، ومقرها نيويورك، إنها شرعت في سحب المنتجات الموزعة بين 15 فبراير 2024 و28 يونيو 2025 في ولايات عدة، منها نيوجيرسي ونيويورك وفلوريدا وكونيتيكت وماريلاند ومينيسوتا وأوكلاهوما وأوهايو. وتباع العبوات الملوثة بسعة 50 غرامًا داخل علب بلاستيكية شفافة ذات أغطية سوداء، وتحمل الرقم المرجعي 0 688474 302853.
ورغم عدم تسجيل أي حالات تسمم مؤكدة حتى الآن، حذرت إدارة الغذاء والدواء من أن التعرض حتى لكميات صغيرة من الرصاص قد يسبب أعراضًا حادة مثل آلام البطن والغثيان والقيء والإرهاق، فيما يؤدي التعرض المزمن إلى أضرار خطيرة تشمل اضطرابات النمو لدى الأطفال ومشكلات عصبية طويلة الأمد، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى عند البالغين.
وأوضح خبراء أن الرصاص يُعد من المعادن الثقيلة السامة، حيث يتراكم في الدم والأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى والرئتين، ما قد يتسبب في أضرار دائمة للجهاز العصبي المركزي. وأشارت أبحاث إلى ارتباط طويل الأمد بين التعرض للرصاص وزيادة احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد.
ووفق "ديلي ميل"، لا تزال أسباب التلوث غير واضحة، إذ يُرجح أن يكون نتيجة وجود الرصاص طبيعيًا في التربة المزروعة فيها التوابل، أو بسبب إضافته عمدًا لأغراض تجارية، أو استخدامه كصبغة لتحسين المظهر.
ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين إلى إعادة العبوات إلى منافذ البيع لاسترداد قيمتها، مؤكدة استمرار التحقيق في القضية.