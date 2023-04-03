كيف يتجنب الصائم الإصابة بالتهابات المسالك البولية؟

وأوضح أن الإرشادات تتضمن: شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يومياً، وعلى فترات متباعدة من الإفطار إلى السّحور، وتقليل شرب المشروبات الغازية في شهر رمضان، وتجنب أكل اللحوم الحمراء، والابتعاد عن الأطباق التي تحتوي على سبانخ أو الأطباق الحارة، وتجنب السكر والمحليات الاصطناعية والتقليل من شرب القهوة وفق سكاي نيوز.