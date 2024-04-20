10 أعراض وتوصيات.. "سعود الطبية" تحذّر من "ضغط الدم الرئوي ومخاطره"

وعن أهم التوصيات للمصابين، أكّدت "سعود الطبية" ضرورة "إجراء فحوصات طبية منتظمة، والحصول على قسطٍ وفيرٍ من الراحة، والتحدُّث مع الطبيب حول قيودٍ معيّنة بشأن التمارين والامتناع عن التدخين، وعدم السفر إلى المناطق ذات الارتفاعات العالية، وتجنُّب ما يخفّض ضغط الدم بشكلٍ مفرط، مثل الجلوس في حوض استحمام ساخن".