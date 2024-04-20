10 أعراض وتوصيات.. "سعود الطبية" تحذّر من "ضغط الدم الرئوي ومخاطره"

عرَّفت مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، بماهية مرض ضغط الدم الرئوي، محذرةً من تداعيات أعراضه، وأشارت إلى أهم التوصيات للمصابين.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن ضغط الدم الرئوي؛ إحدى الحالات الخطيرة من ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية، وينذر بصعوبةٍ شديدة في التنفس وعددٍ من المضاعفات التي تهدّد حياة المريض وتضرُّ بصحة الرئة والقلب.
وأشارت إلى أن مَن أبرز أعراضه: "الدوخة أو الإغماء، وضيق التنفس في أثناء القيام بمجهودٍ وعدم القدرة عليه حتى في أوقات الراحة، وألماً في الصدر، وتورماً في الكاحلين والساقين ومنطقة البطن، والإرهاق العام وخفقان القلب".
وعن أهم التوصيات للمصابين، أكّدت "سعود الطبية" ضرورة "إجراء فحوصات طبية منتظمة، والحصول على قسطٍ وفيرٍ من الراحة، والتحدُّث مع الطبيب حول قيودٍ معيّنة بشأن التمارين والامتناع عن التدخين، وعدم السفر إلى المناطق ذات الارتفاعات العالية، وتجنُّب ما يخفّض ضغط الدم بشكلٍ مفرط، مثل الجلوس في حوض استحمام ساخن".