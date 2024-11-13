زيوت الطعام.. خبير تغذية يقارن ويكشف الأفضل وكيف تستخدمه في المطبخ

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يكشف روب هوبسون، أخصائي التغذية، أن الزيوت المستخدمة في الطعام يتم الترويج لبعضها على أنه نافع والبعض الآخر كمادة ضارة، لكن ذلك قد لا يكون دقيقاً في كل الأحوال.