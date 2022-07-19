دراسة: تقليل ملح الطعام ضار للمصابين بهذا المرض

وينتج قصور القلب عادة عن عدم قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم، والكسر القذفي هو النسبة المئوية للدم في حجرة الضخ الرئيسية التي تُقذف مع كل نبضة، وتصل النسبة الطبيعية له إلى ما بين 50 و75% وفقًا للجمعية الأمريكية للقلب.