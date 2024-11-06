4 إرشادات لتلافي أعراضها الجانبية.. "الغذاء والدواء" تحذر من استخدام الأدوية دون وصفة طبية

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتجنّب استخدام الأدوية الوصفية دون استخدام وصفة طبية؛ لتفادي حدوث الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية.
وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية تعتبر تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها تحدث بعض الأحيان أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية مثل "الأدوية واللقاحات والمستحضرات العشبية أو المكملات الصحية" بجرعاتها الصحيحة.
وكشفت "الغذاء والدواء" عن أبرز وسائل تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات من خلال تجنّب استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية مثل الرياضة والتغذية السليمة لتقليل الحاجة للأدوية، بجانب البحث عن البدائل الآمنة بعد استشارة الطبيب المعالج.
وحثت على الإبلاغ عن أي أعراض جانبية؛ لحماية الأسرة والآخرين.