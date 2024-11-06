4 إرشادات لتلافي أعراضها الجانبية.. "الغذاء والدواء" تحذر من استخدام الأدوية دون وصفة طبية

وكشفت "الغذاء والدواء" عن أبرز وسائل تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات من خلال تجنّب استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية مثل الرياضة والتغذية السليمة لتقليل الحاجة للأدوية، بجانب البحث عن البدائل الآمنة بعد استشارة الطبيب المعالج.