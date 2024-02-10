الاستماع أهمها.. "شؤون الأسرة": 6 خطوات للتعامل مع الطفل المتنمر

أوضح مجلسُ شؤون الأسرة أن الأسرة الواعية هي الملاذ الآمن للطفل الذي يتعرّض للتنمر، بمساهمتها في صناعة بيئة داعمة تجعل الطفل قادرًا على التعامل مع هذا السلوك العدائي.
وحول طريقة التعامل مع الطفل المتنمّر بيّن المجلس أن الاستماعَ له بحرص أمرٌ ضروري لفهم الحدث وظروفه، والرفض لأي مبررات يطلقها وعدم التهاون معه.
ونصح المجلس في إنفوجراف نشره اليوم، بتوجيه الطفل ومساعدته في تقويم سلوكه، والتعرّف على الأسباب التي تدفعه للتنمر، والتحفيز عند توقفه عن التنمر على الآخرين، والتوعية وحثّه على رؤية الأمور من وجهة نظر الشخص المتنمر عليه.