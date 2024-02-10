الاستماع أهمها.. "شؤون الأسرة": 6 خطوات للتعامل مع الطفل المتنمر

ونصح المجلس في إنفوجراف نشره اليوم، بتوجيه الطفل ومساعدته في تقويم سلوكه، والتعرّف على الأسباب التي تدفعه للتنمر، والتحفيز عند توقفه عن التنمر على الآخرين، والتوعية وحثّه على رؤية الأمور من وجهة نظر الشخص المتنمر عليه.