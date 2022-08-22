الكأس المقدسة.. فحص جديد يرصد 50 نوعًا من السرطان قبل ظهورها

وفي حال أصبح الفحص لاحقًا متاحًا للبالغين من الفئة العمرية (50- 79 عامًا) في بريطانيا ويبلغ عددهم 18 مليونًا؛ فإن نحو 130 ألف شخص لا يعانون من أعراض؛ سيتلقون إحالات لفحوص أخرى كل عام، مع افتراض أن نسبة 1% من هذا الفحص ستكون إيجابية.