زيت السمك.. مفتاح تعزيز المناعة في مواجهة أمراض الشتاء

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال كونكوف: "زيت السمك سائل زيتي بلون الكهرمان أو الأصفر الزاهي، له رائحة وطعم مميز، يُستخرج من كبد سمك القد والماكريل والرنجة ويحتوي على أوميغا 3، فيتامينات D، A، وE، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة". هذه المركبات تساعد في تقليل خطر الجلطات، تسريع تجديد الخلايا، وتعزيز صحة الجلد وضغط الدم.