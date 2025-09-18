زيت السمك.. مفتاح تعزيز المناعة في مواجهة أمراض الشتاء

أكد الدكتور ألكسندر كونكوف، رئيس قسم العلاج بجامعة التكنولوجيا الحيوية في روسيا، إن زيت السمك يُعدّ مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للحفاظ على منظومة المناعة. وأوضح أن الدراسات أثبتت أن تناول زيت السمك بانتظام يُحسن من وظائف الخلايا المناعية، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى بكفاءة أكبر.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال كونكوف: "زيت السمك سائل زيتي بلون الكهرمان أو الأصفر الزاهي، له رائحة وطعم مميز، يُستخرج من كبد سمك القد والماكريل والرنجة ويحتوي على أوميغا 3، فيتامينات D، A، وE، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة". هذه المركبات تساعد في تقليل خطر الجلطات، تسريع تجديد الخلايا، وتعزيز صحة الجلد وضغط الدم.
وأشار الخبير إلى فوائد فيتامين D في دعم المناعة وامتصاص الكالسيوم لبناء العضلات والعظام، بينما يساهم فيتامين A في حماية الأغشية المخاطية وتعزيز الوقاية، في حين يزيد فيتامين E من تخثر الدم ويعزز نمو العضلات. كما تعمل مضادات الأكسدة على إبطاء شيخوخة الخلايا والتخلص من الجذور الحرة.
لكن، حذر كونكوف من موانع استخدام زيت السمك، خاصة لدى المصابين بحساسية الأسماك، داء السكري، مشاكل البنكرياس والمرارة، واضطرابات تخثر الدم والغدة الدرقية. وشدد على ضرورة الالتزام بالجرعة المحددة لتجنب آثار جانبية مثل الإسهال والغثيان، مع التوقف عن الاستخدام ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير مرغوب فيها.