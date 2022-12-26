5 أغذية تزيد الالتهابات وتؤدي إلى تدمير المناعة.. احذر منها

نصح خبراء ودراسات طبية بضرورة التخلي عن بعض الأطعمة التي قد تسبّب ضعفًا لمناعة الجسم، حيث يسهم التقليل من تناولها في مواجهة الالتهابات التي تؤدي إلى حدوث ذلك.
وذكر موقع NDTV أن في مقدمة هذه الأغذية يأتي السكر، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة "هارفارد"، أن استهلاك كميات كبيرة من السكر يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من الالتهابات المزمنة التي تعد مسببة لمجموعة من الأمراض.
من ناحية ثانية، أوضحت دراسة نشرت في مجلة "طب الأطفال" إلى أن المبالغة في إضافة الملح إلى الأغذية التي نتناولها يؤثر في جهاز المناعة، مما قد يؤدي إلى التهاب في الأنسجة.
وتكون لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في القلب، استجابة التهابية متزايدة عندما يكون لديهم الكثير من الملح.
وشدد مختصون وخبراء على ضرورة ألا يتجاوز الاستهلاك من الملح يومياً ملعقة صغيرة.
وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أظهرت دراسة نشرت في مجلة "التغذية والصحة" إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يسبّب مشكلات في القلب ويزيد من نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى عديد من الأمراض المزمنة، وكلها تترافق مع الالتهابات.
وبخصوص المشروبات الكحولية، أكدت دراسة نشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، أن المشروبات الكحولية تتسبّب في التهابات بالأمعاء، وتضعف قدرة الجسم على مقاومتها، الأمر الذي قد يقود لأمراض أخطر.
أمّا الأطعمة المصنّعة، فهي تحتوي الأطعمة المصنّعة مثل البسكويت والشوكولاتة والبيتزا على دهون غير مشبعة تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم، مما يؤثر في عديد من الأعضاء بما في ذلك القلب، وتزيد من فرص الإصابة بالالتهابات.