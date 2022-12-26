5 أغذية تزيد الالتهابات وتؤدي إلى تدمير المناعة.. احذر منها

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أظهرت دراسة نشرت في مجلة "التغذية والصحة" إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يسبّب مشكلات في القلب ويزيد من نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى عديد من الأمراض المزمنة، وكلها تترافق مع الالتهابات.