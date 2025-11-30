قبل تناوله كمكمّل.. 5 تحذيرات مهمة بشأن الكركم

وأشار الخبراء إلى أن الكركم قد يتفاعل مع أدوية مثل الأسبرين، الإنسولين، ولوسارتان، مما قد يزيد من تأثيرها أو يُضعف فعالية بعضها، ما يسبب مشكلات صحية خطيرة كالنزيف أو اضطراب مستويات السكر والضغط.