"الصحي السعودي" يحدد 10 مفاتيح يومية للحد من السمنة لدى البالغين.. تعرّف عليها

أكد المجلس الصحي السعودي أن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يسهم بشكل فاعل في الحد من السمنة لدى البالغين، من خلال ممارسات يومية تعتمد على التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة.