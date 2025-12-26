"الصحي السعودي" يحدد 10 مفاتيح يومية للحد من السمنة لدى البالغين.. تعرّف عليها

أكد المجلس الصحي السعودي أن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يسهم بشكل فاعل في الحد من السمنة لدى البالغين، من خلال ممارسات يومية تعتمد على التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة.
وأوضح المجلس أن من أبرز الإرشادات الوقائية تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالطاقة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مع شرب كميات كافية من الماء يوميًا، والحرص على قراءة البطاقة الغذائية خلف المنتجات لاختيار البدائل الأكثر صحة.
وأشار إلى أهمية تنظيم الوجبات الرئيسية وتناول الطعام ببطء، والتحكم في حجم الوجبة الغذائية، إلى جانب تجنب أنظمة الحمية غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على الجسم على المدى الطويل.
وشدد المجلس على ضرورة ممارسة النشاط البدني بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، ومتابعة الوزن بشكل منتظم مرة واحدة أسبوعيًا، إضافة إلى الحرص على الحصول على فترات نوم كافية، باعتبارها عناصر أساسية لدعم نمط الحياة الصحي والوقاية من السمنة.
ويأتي ذلك ضمن جهود المجلس الصحي السعودي في تعزيز الوعي الصحي، وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات صحية مستدامة تسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.