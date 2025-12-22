"الجلوس بجوار النافذة".. دراسة تؤكد أن ضوء الشمس يثبت مستوى السكر لمرضى السكري من النوع الثاني

ووفقًا لتقرير نشره موقع «ميديكال إكسبريس»، أكدت الدراسة، التي أجراها باحثون من المركز الطبي بجامعة ماستريخت ونُشرت في مجلة «سيل ميتابوليزم»، أن هذا التعرض يزيد من الوقت الذي يبقى فيه مستوى السكر ضمن النطاق الطبيعي، من دون الحاجة إلى تعديل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو تغيير الأدوية.