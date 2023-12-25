كيف تحصل على "فيتامين د" من الشمس؟.. المقدار والمواعيد يوضحها "القصيم الصحي"

أكد تجمع القصيم الصحي، أن فيتامين (د) من الفيتامين المهمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات؛ مشيرًا إلى أن الشمس أحد أهم مصادره؛ منبهًا إلى المقدار الواجب الحصول عليه منها وأوقاته.