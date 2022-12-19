"معلومات رائجة ومغلوطة" عن "السكري" يحذر منها "الأغا" وينصح

كشف استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا أن معلومات انتشرت في الآونة الأخيرة بين مرضى السكري من النوع الأول توجه لاحتساب المريض كمية الكربوهيدرات ويأخذ عليها جرعة الأنسولين وكمية ونوعية الأكل الذي يراه مناسباً، منبهاً إلى أن هذه المعلومات قد تكون صحيحة إلى حد كبير إذا كان الأكل صحياً وغير مضر بصحة المريض، وقد تكون غير صحيحة إذا كان الأكل غير صحي لأنه ينتج عنه زيادة في السعرات الحرارية مما يجعله عرضة للسمنة، وبذلك يتحول مريض النوع الأول من داء السكري إلى سمين مع مرور الوقت ويكون معرضًا لمضاعفات السمنة ومنها الضغط والكوليسترول وغيرها من المضاعفات.