"معلومات رائجة ومغلوطة" عن "السكري" يحذر منها "الأغا" وينصح

كشف استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا أن معلومات انتشرت في الآونة الأخيرة بين مرضى السكري من النوع الأول توجه لاحتساب المريض كمية الكربوهيدرات ويأخذ عليها جرعة الأنسولين وكمية ونوعية الأكل الذي يراه مناسباً، منبهاً إلى أن هذه المعلومات قد تكون صحيحة إلى حد كبير إذا كان الأكل صحياً وغير مضر بصحة المريض، وقد تكون غير صحيحة إذا كان الأكل غير صحي لأنه ينتج عنه زيادة في السعرات الحرارية مما يجعله عرضة للسمنة، وبذلك يتحول مريض النوع الأول من داء السكري إلى سمين مع مرور الوقت ويكون معرضًا لمضاعفات السمنة ومنها الضغط والكوليسترول وغيرها من المضاعفات.
وأوضح "الأغا" أن العديد من الأسر للأسف تستخدم عبارات ومقولات تؤثر على صحة الأطفال المصابين بالسكري وخصوصًا النوع الأول المعتمد على الأنسولين، ومن هذه العبارات مقولة "خليه يعيش حياته ولا تحرميه من الأكل واحسبي كمية الكربوهيدرات وأعطيه الأنسولين"، مما يترتب عليه تكريس فكرة خاطئة في ذهن الطفل المصاب، وفي حال اتباع هذا السلوك بطريقة خاطئة فإن المريض سيواجه -لا قدر الله- مشاكل صحية عديدة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن من المفاهيم الخاطئة المتداولة مفهوم "لا تحرميه من الحلويات والشيكولاتات والشيبس وغيرها" وكلها مفاهيم خاطئة؛ لكون هذه الوجبات غير صحية وتحتوي على نسب عالية جدا من الزيوت والسعرات الحرارية، فالحرمان عندما يُمنع الفرد من الشيء الطيب، بينما إذا منع من الشيء الضار لصحته فهذا ليس حرمانًا وإنما إكرام للطفل، فالمفاهيم الشائعة الخاطئة لا بد أن تصحح.
وقدم "الأغا" بعض النصائح لأطفال السكري لتفادي التعرض لأي مشاكل ناتجة عن اختلال نسبة سكر الدم، ومنها: "تجنب الأطعمة غير الصحية والتي تضر صحة الجسم، وتؤدي إلى السمنة ومضاعفاتها مع مرور الوقت، والمحافظة على إجراء تحليل السكر المنزلي عدة مرات في اليوم فهو أساس العلاج والوقاية؛ وذلك للاكتشاف المبكر للارتفاع أو حتى الانخفاض في مستوى سكر الدم.
وتابع نصائحه داعيًا إلى "الحرص على أخذ الأنسولين وفق الخطة العلاجية الموضوعة وعدم نسيان ذلك بأي مبررات، والحرص على ممارسة الرياضة المحددة للمحافظة على حيوية الجسم، والنوم المبكر والاستيقاظ مبكرًا، فالنوم الصحي يساعد الطفل على استقرار حالته النفسية والصحية، وتجنب السهر ومنع استخدام الجوال أو الأجهزة الأخرى لساعات طويلة مما ينعكس على الرغبة في تناول وجبات وأطعمة غير صحية".