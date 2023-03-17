"تربوي" للطلاب: تجنبوا السهر في رمضان ونظِّموا أوقاتكم وابتعدوا عن مواقع التواصل

وقال الشريف إن تنظيم الوقت في شهر رمضان للطلبة ليس بالأمر الذي يتخيله البعض قياسًا على اختلاف طبيعة هذا الشهر المبارك. ونتفق جميعًا أنه شهر مختلف، مرتبط بعادات وعوامل إيمانية واجتماعية، تميزه عن بقية الشهور.. ولعل من أهم ما يساعد على تنظيم الوقت هو تجنب السهر، وأخذ قدر كافٍ من النوم في ساعات الليل؛ وبالتالي سيؤثر ذلك إيجابًا على التركيز والنشاط في ساعات النهار.