الغذاء والدواء الأمريكية: هذه المكملات الغذائية لا تُعالج أمراض القلب.. احذروها

وأبلغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سبع شركات مصنّعة لهذا النوع من المكملات، هي:Essential Elements, doing business as Scale Media Inc , Calroy Health Sciences LLC, iwi , BergaMet North America LLC , Healthy Trends Worldwide LLC, doing business as Golden After 50; Chambers’ Apothecary, Anabolic Laboratories LLC، أنها تخالف القوانين ببيع مكملات غذائية تخص أمراض القلب والأوعية الدموية بترويج مزاعم غير مثبتة.