الغذاء والدواء الأمريكية: هذه المكملات الغذائية لا تُعالج أمراض القلب.. احذروها

حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من تناول المكملات الغذائية التي تزعم علاج أو التخفيف أو الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.
وأبلغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سبع شركات مصنّعة لهذا النوع من المكملات، هي:Essential Elements, doing business as Scale Media Inc , Calroy Health Sciences LLC, iwi , BergaMet North America LLC , Healthy Trends Worldwide LLC, doing business as Golden After 50; Chambers’ Apothecary, Anabolic Laboratories LLC، أنها تخالف القوانين ببيع مكملات غذائية تخص أمراض القلب والأوعية الدموية بترويج مزاعم غير مثبتة.
جديرٌ بالذكر أن أغلبية المكملات الغذائية في الولايات المتحدة معفاة بشكل عام من أي فحوصات مسبقة، ولا تقوم إدارة الغذاء الدواء باعتمادها ولا تصنيفها كمكملات غذائية إلا في حال إخضاعها للتجارب السريرية والفحوصات والتقييم.
وتصدر إدارة الغذاء والدواء تحذيراتها بشأن المكملات الغذائية في حالات محدّدة، وهي المكملات التي تزعم الوقاية أو علاج بعض الامراض الخطيرة.