الغذاء والدواء الأمريكية: هذه المكملات الغذائية لا تُعالج أمراض القلب.. احذروها

جديرٌ بالذكر أن أغلبية المكملات الغذائية في الولايات المتحدة معفاة بشكل عام من أي فحوصات مسبقة، ولا تقوم إدارة الغذاء الدواء باعتمادها ولا تصنيفها كمكملات غذائية إلا في حال إخضاعها للتجارب السريرية والفحوصات والتقييم.