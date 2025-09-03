ليست السمنة ولكن.. دراسة بريطانية تكشف سبباً آخر لشيخوخة القلب

كما كشف الباحثون أن تراكم الدهون في البطن والجزء السفلي من الجسم يسرّع شيخوخة القلب لدى الرجال، بينما توزيع الدهون في الوركين والأرداف يمنح النساء تأثيرًا وقائيًا يقلل من وتيرة الشيخوخة القلبية.