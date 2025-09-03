ليست السمنة ولكن.. دراسة بريطانية تكشف سبباً آخر لشيخوخة القلب

ليست السمنة وحدها سببا لشيخوخة القلب، حيث كشفت دراسة بريطانية عن عامل غير متوقع يسرّع شيخوخة القلب والأوعية الدموية.
وفي دراسة نشرت نتائجها في مجلة " European Heart Journal "، قام علماء بريطانيون بتحليل حالة القلب والشرايين ومؤشرات السمنة، على أكثر من 21 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، واستخدم الباحثون تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقدير “العمر القلبي” – الفارق بين العمر الفعلي وصحة الأوعية.
توصلت الدراسة إلى أن الوزن الزائد ليس العامل الوحيد في تسريع شيخوخة القلب؛ بل إن توزيع الدهون في مناطق الجسم يلعب دورًا حاسمًا.
وأظهرت النتائج أن الدهون الحشوية في العضلات، والدهون المتراكمة في الكبد تُعد من أبرز العوامل التي تسرّع عملية شيخوخة القلب لدى الرجال والنساء.
كما كشف الباحثون أن تراكم الدهون في البطن والجزء السفلي من الجسم يسرّع شيخوخة القلب لدى الرجال، بينما توزيع الدهون في الوركين والأرداف يمنح النساء تأثيرًا وقائيًا يقلل من وتيرة الشيخوخة القلبية.
يؤكد فريق الدراسة أن التركيز فقط على الوزن الكلي غير كافٍ؛ بل يجب متابعة آلية وأماكن تراكم الدهون للاستفادة من الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.