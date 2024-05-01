"سعود الطبية" تنصح ببعض التمارين المنزلية للحد من تطور أعراض "القيلة المثانية"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بأن هبوط المهبل الأمامي أو "القيلة المثانية" تحدث عندما تتدلى المثانة من مكانها المعتاد في الحوض وتضغط على جدار المهبل، منوهة بأن لا يوجد طرق واضحة يمكن من خلالها الوقاية من الإصابة.
ونصحت المدينة باتباع بعض التمارين المنزلية من شأنها أن تخفف حدة الحالة، تشتمل على ممارسة بعض التمارين التي تساعد في شد عضلات الحوض وعلاج الإمساك والوقاية من الإصابة به من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف.
وشددت المدينة على لسان استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة على ضرورة السيطرة على السعال من خلال تجنب التدخين، وتناول بعض الأدوية لعلاج السعال والتهاب القصبات الهوائية، والتخفيف من الوزن قدر الإمكان، والحصول على وزن مثالي، وتجنب الإجهاد ورفع الأثقال بشكل متكرر وعند الحاجة إلى حملها فيجب معرفة الطريقة الصحيحة لرفع الأثقال.
وأشار "العويضة" إلى احتمالية عدم الشعور بأية أعراض في حالات الإصابة الخفيفة؛ وإنما تبدأ الأعراض بالظهور في الحالات الأكثر صعوبة وعادةً ما تظهر هذه الأعراض عند الوقوف وتختفي عند الاستلقاء، ومنها: الإحساس بالامتلاء والضغط في منطقة الحوض والمهبل وانتفاخ في أنسجة المهبل وزيادة الضغط على منطقة الحوض عند السعال أو حمل الأشياء الثقيلة والإحساس بنزول كتلة من المهبل.
وأضاف: كذلك يمكن الشعور بالتبول المتكرر والحاجة الملحة للتبول، إضافة إلى شعور بعدم إفراغ المثانة بشكل تام بعد التبول وسلس البول خصوصًا عند القيام بجهد والتهابات في المسالك البولية المتكررة وآلام في أسفل البطن والحوض والإمساك، والحاجة إلى دفع الأعضاء مرة أخرى للمهبل لتفريغ المثانة أو التبرز ومشكلات في وضع السدادات القطنية المهبلية.
ولفت إلى المضاعفات التي يمكن أن تسببها القيلة المثانية والتي تتمثل في التهابات متكررة في الجهاز التناسلي وألم في الحوض واحتباس البول وسلس البول.