"سعود الطبية" تنصح ببعض التمارين المنزلية للحد من تطور أعراض "القيلة المثانية"

وأشار "العويضة" إلى احتمالية عدم الشعور بأية أعراض في حالات الإصابة الخفيفة؛ وإنما تبدأ الأعراض بالظهور في الحالات الأكثر صعوبة وعادةً ما تظهر هذه الأعراض عند الوقوف وتختفي عند الاستلقاء، ومنها: الإحساس بالامتلاء والضغط في منطقة الحوض والمهبل وانتفاخ في أنسجة المهبل وزيادة الضغط على منطقة الحوض عند السعال أو حمل الأشياء الثقيلة والإحساس بنزول كتلة من المهبل.