تحسّن صحة قلبك وتخفض السكري والوزن.. 5 أطعمة غنيّة بالكروم لا تدعها

ويلعب الكروم، وهو معدن نادر، دورًا مهمًّا في طريقة تفكيك الجسم للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، ويساعد الكروم أيضًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يدعم تخفيض الوزن وصحة الدماغ.