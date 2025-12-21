دراسة: اختبارات الدم والبول البسيطة قد تنقذ رضيع الحمى من البزل من النخاع الشوكي

والعدوى البكتيرية الغازية (أو الباضعة) تعني أن البكتيريا التي تعيش عادةً في مكان ما بالجسم (مثل الأمعاء أو الجلد) أو تدخل إليه، تتكاثر وتتجاوز دفاعات الجسم لتسبب مرضًا في أماكن "معقمة" عادةً مثل مجرى الدم، أو الأعضاء الداخلية، أو الدماغ، أما البزل القطني (أو الثقب الشوكي) هو إجراء طبي يتم فيه إدخال إبرة رفيعة في أسفل الظهر لسحب عينة من السائل النخاعي المحيط بالدماغ والحبل الشوكي من أجل تشخيص أمراض الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب السحايا.