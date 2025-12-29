تحذير طبي : قطرات الأنف الشائعة قد تدخلك في "دوامة الإدمان"

يحذر الطبيب الروسي الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، من أن الإفراط في استخدام القطرات القابضة للأوعية مثل زيلوميتازولين أو أوكسي ميتازولين لفتح انسداد الأنف، يعطل التنظيم الطبيعي لتضييق الأوعية في القرينات الأنفية.
كيف ينشأ الادمان؟
ووفقاً لتقرير على موقع " pravda.ru " الروسي، يعتمد الجسم على الأدرينالين الطبيعي، لكن القطرات تجعل الأنف يعتمد على المادة الدوائية.
يقول زايتسيف : "تسبب هذه القطرات الإدمان بالفعل، لأنها تحل محل إفراز الأدرينالين الطبيعي في القرينات الأنفية السفلية. ومع الوقت، يدخل الشخص في حلقة مفرغة من الاعتماد على القطرات، والتوقف المفاجئ قد يزيد الاحتقان ويعمق الادمان".
نصائح الاستعمال والعلاج
يوصي بالاستخدام "فقط عند الضرورة القصوى، ولمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام" حتى مع الاحتقان الشديد. وعند ظهور الادمان، يُنصح بخفض مرات الاستخدام تدريجيا؛ وإن فشل ذلك، تُطلب استشارة مختص. خيارات العلاج تشمل استعادة نشاط الغشاء المخاطي بالعلاج الطبيعي، الري بالشفط، أو التخثير بالموجات الراديوية لاستعادة التنفس الأنفي الطبيعي.
بدائل وقائية
يشدد على محاليل الملح البحري، وتجنب الدخان والعطور، وفحص أسباب الاحتقان المتكرر.