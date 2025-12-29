تحذير طبي : قطرات الأنف الشائعة قد تدخلك في "دوامة الإدمان"

نصائح الاستعمال والعلاج

يوصي بالاستخدام "فقط عند الضرورة القصوى، ولمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام" حتى مع الاحتقان الشديد. وعند ظهور الادمان، يُنصح بخفض مرات الاستخدام تدريجيا؛ وإن فشل ذلك، تُطلب استشارة مختص. خيارات العلاج تشمل استعادة نشاط الغشاء المخاطي بالعلاج الطبيعي، الري بالشفط، أو التخثير بالموجات الراديوية لاستعادة التنفس الأنفي الطبيعي.