دون الحاجة لحمية.. 7 "عادات غذائية" تخفض الوزن وتمنحك الصحة

أظهرت دراسات، بحسب "واشنطن بوست"، أنّ الوجبة في التاسعة صباحًا يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة عن التي يتمّ تناولها في التاسعة مساء، فيما يتعلّق بتحويل الطعام إلى طاقة.