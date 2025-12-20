الخضيري: التغيرات الهرمونية والفسيولوجية مراحل طبيعية مع التقدم في العمر

وأشار إلى أن بعض التحاليل الكيميائية للدم قد تكون طبيعية لشخص في الخمسين من عمره، في حين لا تُعد كذلك لمن هو في العشرين، داعيًا إلى عدم الهلع أو القلق عند ملاحظة تغيّرات طبيعية في النتائج الطبية.