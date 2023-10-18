"النمر": الكولسترول الضار هو المسبّب الأول لجلطات القلب.. لا توقفوا العلاج

وتابع، "الحق الذي لا مراء فيه أن ارتفاع الكولسترول الضار هو المسبّب الأول لجلطات القلب في العالم، ويجب علاجه إذا كان مرتفعاً، كما هو مشروح في موقع وزارة الصحة السعودية".