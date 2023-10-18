"النمر": الكولسترول الضار هو المسبّب الأول لجلطات القلب.. لا توقفوا العلاج

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من لجوء البعض لإيقاف أدوية الكولسترول وما تسبّبه من أضرار على القلب.
وقال النمر، إن ارتفاع الكولسترول الضار هو المسبّب الأول لجلطات القلب في العالم، ويجب المداومة على علاجه، وفق التعليمات والإرشادات الطبية.
وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس"، "انتشرت مقاطع خلال الأيام الماضية لعدة أشخاص تروّج لمفهوم "كذبة الكولسترول" وأن أدوية الكولسترول يجب إيقافها لأنها تضر الجسم".
وتابع، "الحق الذي لا مراء فيه أن ارتفاع الكولسترول الضار هو المسبّب الأول لجلطات القلب في العالم، ويجب علاجه إذا كان مرتفعاً، كما هو مشروح في موقع وزارة الصحة السعودية".