"الغذاء والدواء" عن تناول الكربوهيدرات بكميات عالية أثناء التمرين: يسبّب اضطراباً في الجهاز الهضمي

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تناول كميات عالية من الكربوهيدرات خلال التمرين؛ كونه قد يتسبّب في حدوث اضطراب بالجهاز الهضمي.
وأوضحت الهيئة، أن الهدف من استخدام الكربوهيدرات أثناء التمرين هو إمداد الجسم بالطاقة، مشيرةً إلى أنه يتم استهلاكه قبل أو بعد أو أثناء التمرين، كما أن المصادر الطبيعية له تتضمن النشويات والحبوب والبقوليات والبازلاء والعدس والفواكه والخضراوات.
ونوّهت إلى أنه يجب مراعاة الاحتياج من الكربوهيدرات حسب نوع التمرين لكل شخص، وفقاً لتوصية أخصائي التغذية أو الطبيب المختص، مع استهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام الأغذية التكميلية للرياضيين التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات، كما يُفضل تناول المصادر الطبيعية من المُكمل الغذائي لتغطية الاحتياج اليومي.