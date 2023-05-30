"الغذاء والدواء" عن تناول الكربوهيدرات بكميات عالية أثناء التمرين: يسبّب اضطراباً في الجهاز الهضمي

ونوّهت إلى أنه يجب مراعاة الاحتياج من الكربوهيدرات حسب نوع التمرين لكل شخص، وفقاً لتوصية أخصائي التغذية أو الطبيب المختص، مع استهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام الأغذية التكميلية للرياضيين التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات، كما يُفضل تناول المصادر الطبيعية من المُكمل الغذائي لتغطية الاحتياج اليومي.