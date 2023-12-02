بسبب أعراضه الجانبية.. إيقاف التجارب على دواء جديد مضادّ للسمنة

لكنّ "دانوغليبرون" أثبت في المقابل أنه يؤدّي إلى فقدان الوزن بما بين 8 بالمئة و13 بالمئة من كتلة الجسم في 32 أسبوعًا، أو من 5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة في 26 أسبوعًا.