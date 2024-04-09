الألعاب والأغذية والشاشات.. "سلامة طفلك في العيد".. نصائح من "سعود الطبية"

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، نصائح عدة تتعلق بصحة وسلامة الأطفال خلال أيام عيد الفطر؛ مشددة على الأهالي بالانتباه وأخذ الحيطة والحذر.
وأكدت المدينة أهمية الحرص على شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل، والحذر من الألعاب ذات الأطراف الحادة والأجزاء الصغيرة التي قد تسبب اختناق الطفل، منوهة بعدم ترك الأطفال الصغار أمام الشاشات لساعات طويلة، وعلى أهمية تقليل وقت الجلوس أمام الشاشة لتحفيز الطفل على ممارسة النشاط البدني، ولعب الألعاب الحركية الجماعية، والحرص على التنزه معه وممارسة المشي.
وبيّنت أن من المهم تشجيع الطفل على العادات الغذائية الصحية وهي تناول الخضار والفواكه، والتقليل من السكريات، وعلى تنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة بعد الوجبات وذلك للوقاية من التسوس.
وحذّرت من مخاطر الألعاب النارية، ونصحت بإبعادها عن متناول الأطفال لأنها تحمل خطر حدوث حروق وإصابات قد تكون شديدة؛ مشددة على أهمية وضع الولاعات وأعواد الثقاب في أماكن مرتفعة بعيدًا عن متناولهم.