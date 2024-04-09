الألعاب والأغذية والشاشات.. "سلامة طفلك في العيد".. نصائح من "سعود الطبية"

وأكدت المدينة أهمية الحرص على شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل، والحذر من الألعاب ذات الأطراف الحادة والأجزاء الصغيرة التي قد تسبب اختناق الطفل، منوهة بعدم ترك الأطفال الصغار أمام الشاشات لساعات طويلة، وعلى أهمية تقليل وقت الجلوس أمام الشاشة لتحفيز الطفل على ممارسة النشاط البدني، ولعب الألعاب الحركية الجماعية، والحرص على التنزه معه وممارسة المشي.