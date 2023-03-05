منها التغذية الصحية والرياضة.. 7 نصائح لتجنب مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو حالة تحدث عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد ما يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتلف الكبد إذا تركت دون علاج، وترتبط الحالة عادة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الأشخاص الذين لا يعانون بسبب زيادة الوزن، وفقًا لسبوتنيك.