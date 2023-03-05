منها التغذية الصحية والرياضة.. 7 نصائح لتجنب مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو حالة تحدث عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد ما يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتلف الكبد إذا تركت دون علاج، وترتبط الحالة عادة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الأشخاص الذين لا يعانون بسبب زيادة الوزن، وفقًا لسبوتنيك.
وتفصيلاً، أصبح مرض الكبد الدهني أكثر شيوعًا خلال السنوات الماضية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 25 % من الناس في العالم يعانون بسبب هذه الحالة، ولحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من مرض الكبد الدهني وعلاجه، بحسب موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية.
من أهم الأشياء التي يمكن القيام بها للوقاية من مرض الكبد الدهني هو الحفاظ على وزن صحي. تعد زيادة الوزن أو السمنة من عوامل الخطر الرئيسة لهذه الحالة. للحفاظ على وزن صحي، فيجب أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب استهلاك أكثر من السعرات الحرارية التي تحتاج إليها.
يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تطور مرض الكبد الدهني، فيمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات المضافة في منع هذه الحالة، لذا يجب تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.
التمرينات المنتظمة ضرورية للحفاظ على وزن صحي ومنع أمراض الكبد الدهنية، ويمكن أن يساعد التمرين في تقليل مقاومة الأنسولين والالتهاب وعوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالحالة، فيجب القيام بأداء 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعيًا.
الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون لخطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، ويمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم في منع هذه الحالة. إذا كان لديك مرض السكري، فاعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة لإدارة مستويات السكر في الدم.
يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية على النحو الموصوف في إدارة مستويات الكوليسترول لديك.
يمكن أن يؤدي التعرض للسموم مثل المواد الكيميائية والملوثات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. لتقليل التعرض لتلك السموم، عليك تجنب التدخين، وتوخي الحذر عند استخدام المواد الكيميائية أو منتجات التنظيف.
بعض الالتهابات الفيروسية، مثل التهاب الكبد B وC، يمكن أن تسبب تلف الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، ولذلك يساعد الحصول على تطعيم ضد التهاب الكبد B وممارسة الجنس الآمن في منع هذه الالتهابات.