اختصاصية تغذية تكشف عن 4 مشروبات لتحسين صحة العظام ومقاومة الشيخوخة

عندما يكون الشخص صغيرًا في السن، فإن الجسم يبني عظامًا جديدة بشكل أسرع، مما يزيد من كتلة العظام، لكن مع تقدم العمر، تُفقد كتلة العظام بشكل أسرع من قدرة الجسم على بنائها، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام والتسبب في مشاكل صحية.